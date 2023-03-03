ВСУ уничтожили практически весь полк мобилизованных из Иркутской области на севере от Донецка – СМИ

Многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки, отметили СМИ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 3 марта сообщает "Сибирь.Реалии" (проект "Радио Свобода").

О том, что практически весь российский полк уничтожен, рассказали СМИ родственники двух мобилизованных. По их словам, несколько человек получили ранения, а остальные погибли, но числятся пропавшими без вести.

"Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом состоянии. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок", – рассказала жена одного из мобилизованных о своем супруге.

Отмечается, что в оккупированную часть Донецкой области "наладить связь" с полком поехали иркутские чиновники.

27 февраля мобилизованные из Иркутской области составили уже третье по счету обращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на действия командования боевиков "ДНР". Солдаты, находящиеся под командованием Славянской бригады, рассказали, что их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии, а в ответ на жалобы, что у них "нет возможности выполнить приказ", угрожают преследованием за дезертирство.

Мобилизованные россияне заявили, что командование забирает с поля боя только боевиков "ДНР" с легкими ранениями. В то же время тяжелораненых и убитых оставляют на позициях – "боятся потерять технику".

Убитые оккупанты числятся пропавшими без вести, раненых эвакуируют один раз в сутки на носилках, подчеркивает "Сибирь.Реалии".

СМИ указывает, что многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки – это строители, водители, менеджеры.