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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили практически весь полк мобилизованных из Иркутской области на севере от Донецка – СМИ

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Многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки, отметили СМИ
Многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки, отметили СМИ
Фото: EPA (иллюстративное)

Неподготовленных мобилизованных россиян из Иркутской области в составе 1439-го полка отправили на штурм Авдеевского укрепрайона вблизи Донецка с 28 февраля на 1 марта, почти все они погибли.

Об этом 3 марта сообщает "Сибирь.Реалии" (проект "Радио Свобода").

О том, что практически весь российский полк уничтожен, рассказали СМИ родственники двух мобилизованных. По их словам, несколько человек получили ранения, а остальные погибли, но числятся пропавшими без вести.

"Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом состоянии. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок", – рассказала жена одного из мобилизованных о своем супруге.

Отмечается, что в оккупированную часть Донецкой области "наладить связь" с полком поехали иркутские чиновники.

27 февраля мобилизованные из Иркутской области составили уже третье по счету обращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на действия командования боевиков "ДНР". Солдаты, находящиеся под командованием Славянской бригады, рассказали, что их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии, а в ответ на жалобы, что у них "нет возможности выполнить приказ", угрожают преследованием за дезертирство. 

Мобилизованные россияне заявили, что командование забирает с поля боя только боевиков "ДНР" с легкими ранениями. В то же время тяжелораненых и убитых оставляют на позициях – "боятся потерять технику".

Убитые оккупанты числятся пропавшими без вести, раненых эвакуируют один раз в сутки на носилках, подчеркивает "Сибирь.Реалии". 

СМИ указывает, что многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки – это строители, водители, менеджеры.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По данным СМИ, в РФ мобилизовали более полмиллиона россиян.

7 декабря он заверил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 151 370 российских оккупантов.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, штурм, мобилизация, боевики, Авдеевка, дезертирство, ДНР, ВСУ, война России против Украины, болезнь, президент, ранение, жалоба, обращение, потери армии России, российские оккупанты, убитые
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