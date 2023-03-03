ВСУ уничтожили практически весь полк мобилизованных из Иркутской области на севере от Донецка – СМИ

Об этом 3 марта сообщает "Сибирь.Реалии" (проект "Радио Свобода").
О том, что практически весь российский полк уничтожен, рассказали СМИ родственники двух мобилизованных. По их словам, несколько человек получили ранения, а остальные погибли, но числятся пропавшими без вести.
"Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом состоянии. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок", – рассказала жена одного из мобилизованных о своем супруге.
Отмечается, что в оккупированную часть Донецкой области "наладить связь" с полком поехали иркутские чиновники.
27 февраля мобилизованные из Иркутской области составили уже третье по счету обращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на действия командования боевиков "ДНР". Солдаты, находящиеся под командованием Славянской бригады, рассказали, что их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии, а в ответ на жалобы, что у них "нет возможности выполнить приказ", угрожают преследованием за дезертирство.
Мобилизованные россияне заявили, что командование забирает с поля боя только боевиков "ДНР" с легкими ранениями. В то же время тяжелораненых и убитых оставляют на позициях – "боятся потерять технику".
Убитые оккупанты числятся пропавшими без вести, раненых эвакуируют один раз в сутки на носилках, подчеркивает "Сибирь.Реалии".
СМИ указывает, что многие из мобилизованных россиян в возрасте старше 40 лет с хроническими заболеваниями и не имеют военной подготовки – это строители, водители, менеджеры.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По данным СМИ, в РФ мобилизовали более полмиллиона россиян.
7 декабря он заверил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 151 370 российских оккупантов.