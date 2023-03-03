В британской разведке назвали причину высоких потерь оккупантов в бронетехнике

В обзоре упоминается, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений.
В частности, на одной из них был показан комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для бронетехники, сообщили в британском военном ведомстве.
(2/5) The Arena-E active protection system (APS), designed to improve the survivability of armoured vehicles, was displayed at a recent event.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 3, 2023
В его рекламном буклете говорится, что он "преодолевает наиболее опасные для бронетехники угрозы", и "если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна Arena-E, цитирует британская разведка.
(3/5) Its promotional literature states that it ‘defeats the threats that are most dangerous for armoured vehicles…if you value your armour and crews you need Arena-E’.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 3, 2023
В сводке подчеркивается, что не было найдено никаких доказательств установки систем Arena-E на собственную технику российской армии в Украине, где РФ уже потеряла, по подсчетам британской разведки, более 5 тыс. бронемашин.
"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; эта проблема усугубляется действием международных санкций", – отмечают в британской разведке.
(5/5) This is likely due to Russian industry’s inability to manufacture high-tech systems at scale; a problem which is exacerbated by the effect of international sanctions.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 3, 2023
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 151 370 оккупантов, 3405 танков, 6673 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.