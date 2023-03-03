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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке назвали причину высоких потерь оккупантов в бронетехнике

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Российские танки не защищены современными системами, хотя потенциально у РФ они есть, отмечают в британской разведке
Российские танки не защищены современными системами, хотя потенциально у РФ они есть, отмечают в британской разведке
Фото: EPA

Россия потеряла на войне с Украиной более пяти тысяч единиц бронетехники в том числе потому, что продемонстрировала неспособность производить эффективные системы ее защиты в промышленных масштабах. Об этом говорится в сводке британской военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 3 марта в Twitter.

В обзоре упоминается, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений.

В частности, на одной из них был показан комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для бронетехники, сообщили в британском военном ведомстве.

В его рекламном буклете говорится, что он "преодолевает наиболее опасные для бронетехники угрозы", и "если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна Arena-E, цитирует британская разведка.

В сводке подчеркивается, что не было найдено никаких доказательств установки систем Arena-E на собственную технику российской армии в Украине, где РФ уже потеряла, по подсчетам британской разведки, более 5 тыс. бронемашин.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; эта проблема усугубляется действием международных санкций", – отмечают в британской разведке.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 151 370 оккупантов, 3405 танков, 6673 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, танки, военная техника, разведка, армия РФ, бронетехника, Russia, sanctions, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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