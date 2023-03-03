В британской разведке назвали причину высоких потерь оккупантов в бронетехнике

Российские танки не защищены современными системами, хотя потенциально у РФ они есть, отмечают в британской разведке Фото: EPA

В обзоре упоминается, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений.

В частности, на одной из них был показан комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для бронетехники, сообщили в британском военном ведомстве.

(2/5) The Arena-E active protection system (APS), designed to improve the survivability of armoured vehicles, was displayed at a recent event. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 3, 2023

В его рекламном буклете говорится, что он "преодолевает наиболее опасные для бронетехники угрозы", и "если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна Arena-E, цитирует британская разведка.

(3/5) Its promotional literature states that it ‘defeats the threats that are most dangerous for armoured vehicles…if you value your armour and crews you need Arena-E’. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 3, 2023

В сводке подчеркивается, что не было найдено никаких доказательств установки систем Arena-E на собственную технику российской армии в Украине, где РФ уже потеряла, по подсчетам британской разведки, более 5 тыс. бронемашин.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; эта проблема усугубляется действием международных санкций", – отмечают в британской разведке.