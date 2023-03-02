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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские спецназовцы СБУ уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь. Видео

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У оккупантов стало на шесть сгоревших танков больше благодаря усилиям спецназа СБУ
У оккупантов стало на шесть сгоревших танков больше благодаря усилиям спецназа СБУ
Фото: EPA (архив)

Украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба СБУ.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/2404903556345762/

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 150 605 оккупантов, 3397 танков, 6658 боевых бронированных машины и тысячи единиц другой военной техники.

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