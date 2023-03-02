Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Мяса у россиян много. Иногда впечатление, что безлимит, потому что очень быстро пополняются, не экономя

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 марта 2023 года, превысили уже 150 тыс. военных Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Ну, мяса у них много. Такое впечатление иногда, что у них даже безлимит какой-то, потому что очень быстро пополняются, причем не экономя. Им новые сроки поставили захвата. Мы уже видели это много раз: сначала "Киев за три дня", потом срок у них был до 9 мая взять территорию Донецкой и Луганской областей – административные границы. Затем у них было 24 августа – ко Дню Независимости взять Бахмут. Затем было – взять до Нового года еще Бахмут. Теперь – опять же, выйти на границы Донецкой и Луганской", – отметил Крищенко.

По его словам, к заявлениям оккупантов не стоит относиться серьезно.

"Потому что это, на мой взгляд, для внутреннего потребителя пропаганды, русского, чтобы показать какие-то сроки. Это для них, опять же. Мы на них не обращаем внимания", – подчеркнул Крищенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube