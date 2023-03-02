Потепление затруднит танковые бои в Донецкой области – британская разведка

К концу марта дороги будут в самом худшем состоянии после окончательной оттепели Фото: ЕРА

Из-за потепления Вооруженным силам Украины будет сложнее использовать для защиты Бахмута тяжелую бронетехнику, и такое положение может продлиться до конца марта. Приход тепла привел к ситуации, "известной в украинском языке как "бездоріжжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности", говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас в зоне боев установилась плюсовая температура, хотя ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели. "Почти наверняка к концу марта дороги будут в самом худшем состоянии после окончательной оттепели. Это добавит сложности в наземных операциях и затруднит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – считают в минобороны Великобритании.