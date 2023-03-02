Потепление затруднит танковые бои в Донецкой области – британская разведка

Из-за потепления Вооруженным силам Украины будет сложнее использовать для защиты Бахмута тяжелую бронетехнику, и такое положение может продлиться до конца марта. Приход тепла привел к ситуации, "известной в украинском языке как "бездоріжжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности", говорится в сообщении.
По данным британской разведки, сейчас в зоне боев установилась плюсовая температура, хотя ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели.
"Почти наверняка к концу марта дороги будут в самом худшем состоянии после окончательной оттепели. Это добавит сложности в наземных операциях и затруднит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – считают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 March 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 2, 2023
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Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.