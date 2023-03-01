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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр стратегических коммуникаций: Заявления россиян по захвату танка Leopard 2 под Бахмутом – фейк

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Россияне использовали фотографию пятилетней давности из Германии
Россияне использовали фотографию пятилетней давности из Германии
Фото: ЕРА

Заявления России о захвате первого танка Leopard 2 под Бахмутом в Донецкой области не соответствует действительности. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Вооруженных сил Украины 1 марта сообщил в Facebook.

В центре опровергли информацию пропагандистов РФ о том, что оккупанты под Бахмутом смогли захватить танк Leopard 2 с польским экипажем.

"На самом деле это фейк. Как отметил Telegram-канал "Цитадель", фотография, которую россияне выдают за кадр с Донбасса, на самом деле была сделана пять лет назад на полигоне в Германии. Фейкометы просто пририсовали триколор к танку и соврали, что фотография была сделана под Бахмутом", – говорится в сообщении.

В страткоме напомнили, что в январе россияне уже врали, что уже видели Leopard 2 в Украине, хотя первые такие танки прибыли на ее территорию только в феврале.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid027JR7WrpP4aeVwZu52zDK9f9mwv5HnksFFRXbiTT8jHtnivgu587VqD8LXvYuyq2Kl

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе ВСУ получат от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

22 февраля президент Польши Анджей Дуда говорил, что боевые танки Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что они прибыли в Украину, их встретили министр обороны Украины Алексей Резников, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Донецкая область, танки, ВСУ, война России против Украины, фейк, Бахмут, дезинформация, Leopard
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