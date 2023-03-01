Центр стратегических коммуникаций: Заявления россиян по захвату танка Leopard 2 под Бахмутом – фейк

В центре опровергли информацию пропагандистов РФ о том, что оккупанты под Бахмутом смогли захватить танк Leopard 2 с польским экипажем.

"На самом деле это фейк. Как отметил Telegram-канал "Цитадель", фотография, которую россияне выдают за кадр с Донбасса, на самом деле была сделана пять лет назад на полигоне в Германии. Фейкометы просто пририсовали триколор к танку и соврали, что фотография была сделана под Бахмутом", – говорится в сообщении.

В страткоме напомнили, что в январе россияне уже врали, что уже видели Leopard 2 в Украине, хотя первые такие танки прибыли на ее территорию только в феврале.