На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили технику оккупантов – Гуменюк

По словам Гуменюк, украинские военные продолжают работать по Кинбурнской косе "достаточно тщательно и достаточно результативно".
"Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда", – отчиталась она.
Спикер добавила, что в попытках избежать ударов артиллерии ВСУ россияне пытаются отходить все глубже и прижиматься к "херсонскому" краю косы, то есть к непосредственному каналу их связи с сушей, где территория Херсонской области пока находится под оккупацией.
"[Но] оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть",– пояснила Гуменюк.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.