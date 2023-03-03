На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили технику оккупантов – Гуменюк

На Кинбурнской косе стало на три единицы российской техники меньше Фото: kinburn.com.ua

По словам Гуменюк, украинские военные продолжают работать по Кинбурнской косе "достаточно тщательно и достаточно результативно".

"Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда", – отчиталась она.

Спикер добавила, что в попытках избежать ударов артиллерии ВСУ россияне пытаются отходить все глубже и прижиматься к "херсонскому" краю косы, то есть к непосредственному каналу их связи с сушей, где территория Херсонской области пока находится под оккупацией.

"[Но] оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть",– пояснила Гуменюк.