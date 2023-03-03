ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили технику оккупантов – Гуменюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Кинбурнской косе стало на три единицы российской техники меньше
На Кинбурнской косе стало на три единицы российской техники меньше
Фото: kinburn.com.ua

За последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили в Николаевской области на Кинбурнской косе три единицы военной техники, которую оккупанты использовали для обстрела подконтрольной Украине территории. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 3 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

По словам Гуменюк, украинские военные продолжают работать по Кинбурнской косе "достаточно тщательно и достаточно результативно".

"Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда", – отчиталась она.

Спикер добавила, что в попытках избежать ударов артиллерии ВСУ россияне пытаются отходить все глубже и прижиматься к "херсонскому" краю косы, то есть к непосредственному каналу их связи с сушей, где территория Херсонской области пока находится под оккупацией.

"[Но] оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть",– пояснила Гуменюк. 

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Россия, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, оборона, Николаевская область, армия РФ, артиллерия, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, Наталья Гуменюк, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, кинбурн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (157522)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (64363)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38284)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (24663)
5
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (22096)
6
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (18517)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (17707)
8
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны (16564)
 
 
 
 