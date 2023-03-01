ВСУ за сутки уничтожили четыре российских катера на Кинбурнской косе – Гуменюк

В ноябре 2022-го украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса Фото: kinburn.com.ua

Украинские защитники обезвредили на побережье Черного моря и другую артиллерийскую и бронированную технику оккупантов.

"ВСУ ликвидировали две единицы тяжелой артиллерии, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера, которые россияне подготовили для диверсионно-разведывательных групп. Это все на направлении от Кинбурнской косы до островов левобережья", – сообщила Гуменюк

По ее словам, россияне увеличивают количество личного состава и оружия, перебрасывая их с временно оккупированной левобережной части Херсонской области. При этом позиции оккупантов на косе постоянно обстреливаются ВСУ.