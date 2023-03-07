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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий оперативной группой войск "Херсон": Украина готовится переломить ход войны

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Приход военной помощи от Запада приближает контрнаступление ВСУ Драпатый
Приход военной помощи от Запада приближает контрнаступление ВСУ – Драпатый
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Стратегическое преимущество Вооруженных сил Украины над российской армией в Херсонской области создает предпосылки для полного освобождения Украины. Об этом командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый 7 марта заявил в Telegram.

По его словам, в осеннем контрнаступлении ВСУ и последующей деоккупции правобережной части Херсонской области большую роль сыграли бригады сил теробороны и партизанское движение в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А приход военной помощи от западных союзников приближает дальнейшее контрнаступление украинской армии.

"Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны", – сказал генерал.

Контекст:

Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале – марте 2022 года.  В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Эксперты Американского Института исследования войны (ISW) заявили 5 марта, что видят хорошие условия для украинских контрнаступательных операций на всех участках фронта. "Украинские силы уже перехватывали инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года, а спустя несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие участки территории в Харьковской и Херсонской областях", – напомнили в ISW.

Теги: Херсонская область, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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