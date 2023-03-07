Командующий оперативной группой войск "Херсон": Украина готовится переломить ход войны

По его словам, в осеннем контрнаступлении ВСУ и последующей деоккупции правобережной части Херсонской области большую роль сыграли бригады сил теробороны и партизанское движение в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А приход военной помощи от западных союзников приближает дальнейшее контрнаступление украинской армии.
"Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны", – сказал генерал.
Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Эксперты Американского Института исследования войны (ISW) заявили 5 марта, что видят хорошие условия для украинских контрнаступательных операций на всех участках фронта. "Украинские силы уже перехватывали инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года, а спустя несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие участки территории в Харьковской и Херсонской областях", – напомнили в ISW.