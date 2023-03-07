Командующий оперативной группой войск "Херсон": Украина готовится переломить ход войны

По его словам, в осеннем контрнаступлении ВСУ и последующей деоккупции правобережной части Херсонской области большую роль сыграли бригады сил теробороны и партизанское движение в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А приход военной помощи от западных союзников приближает дальнейшее контрнаступление украинской армии.

"Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны", – сказал генерал.