Резников в годовщину вторжения РФ: Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить

"Год назад в эти минуты генерал Валерий Залужный сообщил мне, что началось полномасштабное российское вторжение. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский собрал руководство государства, чтобы организовать оборону. Дальше последовали дни, ночи, недели, слившиеся в один бесконечный поток. Наши воины, весь украинский народ принял бой, который многие в мире считали безнадежным", – написал Резников.

Министр, обращаясь к силам обороны Украины, заявил, что они сделали невозможное, дав отпор армии врага, "которая наводила ужас на весь мир".

"Это был год великих героев и великих трагедий, побед и боли. Мы временно теряли и снова возвращали наши города. Мы чествовали самых храбрых и провожали в иной мир лучших. Благодаря силам обороны Украины – ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, разведчикам, бойцам СБУ, УГО и НАБУ, полицейским и воинам из других структур – мы этот год выстояли. Пережили. Вытерпели. Теперь мы вступаем в новый период. С новой задачей – победить", – написал глава Минобороны.

Он отметил, что год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет, но теперь все изменилось, и сегодня основной вопрос в повестке дня – "какой будет победа Украины?"

Сам министр победой считает освобождение всех украинских территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России.

"Победа – когда Украина будет. Будет суверенной и независимой в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в нынешнем виде – не будет. Не будет террористического московского режима, который говорит о "братстве" и при этом совершает геноцид. Рассказывает об "освобождении" и стирает с лица земли целые города", – написал Резников.

Он подчеркнул, что сейчас уже нет неопределенности, как год назад, есть "уверенность в своих силах, ярость и желание возмездия за наших павших", а также коалиция из 54 стран, которые поддерживают Украину.

Резников заявил, что у Украины будет больше оружия, в том числе – украинского; танки и бронетехника; средства перехвата ракет и дронов террористов, "из какой бы страны они ни происходили"; новые программы подготовки военных с участием партнеров и новое качество обороны за счет технологий.

"Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и снабдить. Через несколько дней Украина встретит весну, которую Rремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе", – написал министр.