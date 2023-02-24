"Основа нашей стойкости – люди". Залужный поблагодарил украинцев и пообещал победу

Залужный убежден, что украинцы за девять лет войны стали крепче, чем бетон и сталь Фото: mil.gov.ua

"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии", – заявил он.

Залужный добавил, что украинцы сражаются с оккупантами прямо сейчас.

"Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают армии всем, чем только можно помочь", – сказал главком ВСУ.

Он выразил уверенность в победе Украины над захватчиками.

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит, – земной поклон. Всем павшим за свободу – вечная память и почет. Мы выстоим. И победим!" – заключил Залужный.