"Основа нашей стойкости – люди". Залужный поблагодарил украинцев и пообещал победу

"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии", – заявил он.
Залужный добавил, что украинцы сражаются с оккупантами прямо сейчас.
"Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают армии всем, чем только можно помочь", – сказал главком ВСУ.
Он выразил уверенность в победе Украины над захватчиками.
"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит, – земной поклон. Всем павшим за свободу – вечная память и почет. Мы выстоим. И победим!" – заключил Залужный.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на вечер 23 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.