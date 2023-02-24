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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Основа нашей стойкости – люди". Залужный поблагодарил украинцев и пообещал победу

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Залужный убежден, что украинцы за девять лет войны стали крепче, чем бетон и сталь
Залужный убежден, что украинцы за девять лет войны стали крепче, чем бетон и сталь
Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину полномасштабного вторжения России напомнил, что война с РФ продолжается уже девять лет. Главком написал 24 февраля в Twitter, что за эти девять лет украинцы "стали крепче бетона и стали".

"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии", – заявил он.

Залужный  добавил, что украинцы сражаются с оккупантами прямо сейчас.

"Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают армии всем, чем только можно помочь", – сказал главком ВСУ.

Он выразил уверенность в победе Украины над захватчиками.

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит, – земной поклон. Всем павшим за свободу – вечная память и почет. Мы выстоим. И победим!" – заключил Залужный.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на вечер 23 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты, деоккупация
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