На фронте сложились хорошие условия для успешного контрнаступления Украины – ISW

Эксперты отмечают, что российские силы вернули себе инициативу в Украине по состоянию на 8 февраля, но с тех пор они не смогли воспользоваться этой инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.
Российские военные, скорее всего, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации их трех основных наступательных операций, говорится в отчете.
Украинские силы уже перехватывали инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года, а спустя несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие участки территории в Харьковской и Херсонской областях, напомнили в ISW.
Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций, считают эксперты.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.