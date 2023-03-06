На фронте сложились хорошие условия для успешного контрнаступления Украины – ISW

Эксперты отмечают, что российские силы вернули себе инициативу в Украине по состоянию на 8 февраля, но с тех пор они не смогли воспользоваться этой инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.

Российские военные, скорее всего, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации их трех основных наступательных операций, говорится в отчете.

Украинские силы уже перехватывали инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года, а спустя несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие участки территории в Харьковской и Херсонской областях, напомнили в ISW.

Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций, считают эксперты.