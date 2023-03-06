В районе Херсона ВСУ демилитаризировали три лодки с росийскими диверсантами – оперативное командование "Юг"

Огневые задачи выполнялись по тщательно выверенным координатам, отметили в ВСУ Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлены три переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки вместе с ДРГ. 18 рашистов демилитаризированы", – говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" рассказали о других уничтоженных объектах врага.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на три зенитно-ракетных комплекса и две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, уничтожены два наблюдательных поста и склад с боеприпасами", – объяснили в ВСУ.

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