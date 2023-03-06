В районе Херсона ВСУ демилитаризировали три лодки с росийскими диверсантами – оперативное командование "Юг"

"В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлены три переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки вместе с ДРГ. 18 рашистов демилитаризированы", – говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" рассказали о других уничтоженных объектах врага.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на три зенитно-ракетных комплекса и две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, уничтожены два наблюдательных поста и склад с боеприпасами", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.