В результате российского обстрела Херсона ранены трое местных жителей – Офис президента

По данным ОВА, пострадали спасатели, которые закрывали окна в разрушенном доме Фото: ЕРА

По его данным, российская армия использовала для атаки на город артиллерию, несколько человек пострадали.

"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Херсон в больнице оказались трое местных жителей. Российские террористы воюют с мирным населением", – написал Ермак.

Ранее Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram, что в результате обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали поврежденные окна в одном из домов по улице Полтавской, когда начался новый удар со стороны врага. Мужчины госпитализированы с осколочными ранениями.