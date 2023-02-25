В результате российского обстрела Херсона ранены трое местных жителей – Офис президента

По его данным, российская армия использовала для атаки на город артиллерию, несколько человек пострадали.
"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Херсон в больнице оказались трое местных жителей. Российские террористы воюют с мирным населением", – написал Ермак.
Ранее Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram, что в результате обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали поврежденные окна в одном из домов по улице Полтавской, когда начался новый удар со стороны врага. Мужчины госпитализированы с осколочными ранениями.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).