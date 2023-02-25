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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела Херсона ранены трое местных жителей – Офис президента

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По данным ОВА, пострадали спасатели, которые закрывали окна в разрушенном доме
По данным ОВА, пострадали спасатели, которые закрывали окна в разрушенном доме
Фото: ЕРА

Российские оккупанты днем 25 февраля обстреляли Херсон. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

По его данным, российская армия использовала для атаки на город артиллерию, несколько человек пострадали.

"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Херсон в больнице оказались трое местных жителей. Российские террористы воюют с мирным населением", – написал Ермак.

Ранее Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram, что в результате обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали поврежденные окна в одном из домов по улице Полтавской, когда начался новый удар со стороны врага. Мужчины госпитализированы с осколочными ранениями. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.  В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, армия РФ, артиллерия, обстрелы, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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