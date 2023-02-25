Ермак показал последствия обстрела Херсона, в результате которого пострадали три человека

"Последствия обстрела Херсона, в результате которого пострадали три человека", – написал он.

Оккупанты обстреляли Херсон сегодня днем из артиллерии.

В результате обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали поврежденные окна в одном из домов, когда начался новый обстрел. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление примерно для 600 домов (более 40 тыс. человек).