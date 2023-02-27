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Дневник оккупации херсонца Клочко: За контроль над дорогой на левобережье началась кровавая битва

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Клочко: С 1.00 мощная канонада. От взрывов содрогались стены и окна
Клочко: С 1.00 мощная канонада. От взрывов содрогались стены и окна
Скриншот: Суспільне Херсон / Telegram

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 25 февраля 2022 года.

25 февраля 2022 года, пятница

Улеглись спать. Но с 1.00 началась мощная канонада. От взрывов содрогались стены и окна. Замечу, что мой дом расположен в 700 м от Днепра и в 3 км от Антоновского моста. Таким образом, я оказался около двух достопримечательностей: на работе – возле Чернобаевки, а дома – неподалеку от Антоновского моста. За контроль над дорогой на левобережье началась кровавая битва.

Утром, несмотря на громкие протесты жены, поехал на работу. Ехали на стареньких "Жигулях", владелец которых работал грузчиком на производстве. Выбрал маршрут через центр города. По пути видел очереди за хлебом, у банкоматов людей уже не было, все выгребли накануне, а подвоз денег не организовали. На площади Свободы развеваются наши флаги, как на областной администрации, так и над горсоветом.

Проверил охрану, работал с документами. В 15.00 поехал домой. Заехали в магазин АТБ. Много людей, полки пустые. Товары первой необходимости: соль, сахар, растительное масло, сливочное масло, хлеб – отсутствуют. Исчез и дешевый алкоголь. Купил коньяк "Таврия" за 180 грн. Потом он будет стоить 500 грн, но об этом позже.

Люди нервные, резкие в движениях, толчея, ругань. На улицах не видно ни одной машины полиции, ни патруля, ни военных. Дома ужин не лезет, смотрим новости, как в интернете, так и по телевизору.

С 22.00 снова стрельба. Пытаюсь заснуть хоть на пару часов

Предыдущая запись в дневнике – 24 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Украина, Херсон, война, оккупация, Днепр, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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