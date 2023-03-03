США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

Журналист ссылается на пресс-релиз с заявлением госсекретаря Энтони Блинкена.
В документе указано, что это 33-й пакет военной помощи с августа 2021 года. Он содержит больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, которые украинцы "применяют очень эффективно для своей защиты", боеприпасы для бронированных машин Bradley и другое.
Блинкен также напомнил, что США продолжают консолидировать международную поддержку Украины, и сейчас ее поддерживают более 50 государств.
NEW: US officially announces more #Ukraine security assistance - a * 400 million package— Jeff Seldin (@jseldin) March 3, 2023
Per @StateDept @SecBlinken, it includes:
- Armored Vehicle Launched Bridges
- ammo for #HIMARS, howitzers & #Bradley fighting vehicles
- demolitions munitions / equipment pic.twitter.com/TGR66KMaHb
Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил в Telegram о новом пакете военной помощи США.
20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это был уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.
Последний на данный момент, 33-й, пакет военной помощи США Украине на сумму $2 млрд был объявлен 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В него, кроме прочего, вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм артиллерии, беспилотники, средства связи и разминирования.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. После объявления о 33-м пакете помощи 24 февраля эти цифры составляют $32,4 млрд и $31,8 млрд соответственно.
2 марта координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи.