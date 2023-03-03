США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

Журналист ссылается на пресс-релиз с заявлением госсекретаря Энтони Блинкена.

В документе указано, что это 33-й пакет военной помощи с августа 2021 года. Он содержит больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, которые украинцы "применяют очень эффективно для своей защиты", боеприпасы для бронированных машин Bradley и другое.

Блинкен также напомнил, что США продолжают консолидировать международную поддержку Украины, и сейчас ее поддерживают более 50 государств.

NEW: US officially announces more #Ukraine security assistance - a * 400 million package



Per @StateDept @SecBlinken, it includes:



- Armored Vehicle Launched Bridges

- ammo for #HIMARS, howitzers & #Bradley fighting vehicles

- demolitions munitions / equipment pic.twitter.com/TGR66KMaHb — Jeff Seldin (@jseldin) March 3, 2023

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил в Telegram о новом пакете военной помощи США.