Германия хочет выкупить у нейтральной Швейцарии танки Leopard 2, но обещает не передавать их Украине

За инициативой стоят министр обороны ФРГ Борис Писториус и вице-канцлер – министр экономики Роберт Габек. В письме швейцарским коллегам 23 февраля они гарантировали, что купленные танки не попадут в Украину, а будут использованы для укрепления обороны Европейского союза и сил НАТО в Европе. Речь идет о 96 списанных танках Leopard 2, законсервированных швейцарской армией.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. На этом основании она несколько раз отказывала ФРГ в реэкспорте боеприпасов Украине, говорится в статье. Представитель федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии в комментарии изданию отметил, что страна "могла бы обойтись без небольшого количества танков", но соответствующее решение потребует отдельного голосования в парламенте страны.

При этом, по данным издания, многие парламентарии придерживаются позиции, что танки являются стратегическим резервом армии, который необходимо сохранить. Офицерское общество танковых войск также заявило журналистам об однозначном неприятии этой идеи.

В то же время Blick подчеркивает, что на фоне войны России против Украины в Швейцарии уже не раз звучали предложения по изменению формата нейтралитета страны. Так, в феврале 2023 года в парламент внесли проект закона, который бы позволил Германии, Испании и Дании поставлять Украине боеприпасы швейцарского производства.