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Германия хочет выкупить у нейтральной Швейцарии танки Leopard 2, но обещает не передавать их Украине

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Габек и Писториус хотят укрепить оборону ЕС танками из Швейцарии
Габек и Писториус хотят укрепить оборону ЕС танками из Швейцарии
Фото: ЕРА

Правительство Германии обратилось в министерство обороны Швейцарии с предложением купить часть законсервированных танков Leopard 2 и вернуть их производителю, немецкому оборонному концерну Rheinmetall. Об этом 3 марта пишет швейцарское издание Blick.

За инициативой стоят министр обороны ФРГ Борис Писториус и вице-канцлер – министр экономики Роберт Габек. В письме швейцарским коллегам 23 февраля они гарантировали, что купленные танки не попадут в Украину, а будут использованы для укрепления обороны Европейского союза и сил НАТО в Европе. Речь идет о 96 списанных танках Leopard 2, законсервированных швейцарской армией.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. На этом основании она несколько раз отказывала ФРГ в реэкспорте боеприпасов Украине, говорится в статье. Представитель федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии в комментарии изданию отметил, что страна "могла бы обойтись без небольшого количества танков", но соответствующее решение потребует отдельного голосования в парламенте страны. 

При этом, по данным издания, многие парламентарии придерживаются позиции, что танки являются стратегическим резервом армии, который необходимо сохранить. Офицерское общество танковых войск также заявило журналистам об однозначном неприятии этой идеи. 

В то же время Blick подчеркивает, что на фоне войны России против Украины в Швейцарии уже не раз звучали предложения по изменению формата нейтралитета страны. Так, в феврале 2023 года в парламент внесли проект закона, который бы позволил Германии, Испании и Дании поставлять Украине боеприпасы швейцарского производства.

Контекст:

В конце января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО развернул дополнительные силы в Европе. Как сообщается на сайте Альянса, более 40 тыс. военнослужащих находятся сейчас под непосредственным командованием НАТО в восточной части Североатлантического союза. В дополнение к существующим боевым группам в Латвии, Литве, Польше и Эстонии Альянс создал еще четыре группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти восемь боевых групп располагаются вдоль всего восточного фланга НАТО, от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, уточнили в Альянсе. 

Кроме того, НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.

Теги: Германия, Швейцария, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Борис Писториус, Роберт Хабек, Leopard
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