Швейцария планирует предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи на $122 млн

После 24 февраля 2022 года Швейцария выделила Украине около $1,4 млрд Фото: pixabay.com

"Федеральный совет убежден, что необходима постоянная поддержка для улучшения тяжелого положения людей в Украине и обеспечения функционирования государства. В связи с этим Федеральный совет запрашивает новый пакет экстренной помощи в размере 140 млн швейцарских франков для Украины и Молдовы. 114 млн предназначены для Украины и 26 млн для Молдовы", – говорится в сообщении.

Средства, в частности хотят направить на ремонт больниц и энергетической инфраструктуры, кредитование сельского хозяйства, разминирование, психосоциальную поддержку населения.

Решение должен одобрить парламент.

Правительство Швейцарии объяснило, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Швейцария выделила на помощь Украине около 1,3 млрд швейцарских франков (почти $1,4 млрд).