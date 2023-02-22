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Швейцария планирует предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи на $122 млн

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После 24 февраля 2022 года Швейцария выделила Украине около $1,4 млрд
После 24 февраля 2022 года Швейцария выделила Украине около $1,4 млрд
Фото: pixabay.com

Правительство Швейцарии собирается просить парламент страны утвердить новый пакет гуманитарной помощи для противостоящей российской агресии Украине на сумму 114 млн швейцарских франков ($122,45 млн). Об этом информирует 22 февраля сайт Федерального совета (правительства) Швейцарии.

"Федеральный совет убежден, что необходима постоянная поддержка для улучшения тяжелого положения людей в Украине и обеспечения функционирования государства. В связи с этим Федеральный совет запрашивает новый пакет экстренной помощи в размере 140 млн швейцарских франков для Украины и Молдовы. 114 млн предназначены для Украины и 26 млн для Молдовы", – говорится в сообщении.

Средства, в частности хотят направить на ремонт больниц и энергетической инфраструктуры, кредитование сельского хозяйства, разминирование, психосоциальную поддержку населения.

Решение должен одобрить парламент.

Правительство Швейцарии объяснило, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Швейцария выделила на помощь Украине около 1,3 млрд швейцарских франков (почти $1,4 млрд).

Контекст:

Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис. 

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Швейцария, правительство, ремонт, парламент, разминирование, финансирование
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