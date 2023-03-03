Латвия присоединится к процессу восстановления в Черниговской области – президент

Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП, отметил Левитс Фото: president.gov.ua

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Латвия присоединится к процессу восстановления Черниговской области. Бюджет будет утвержден на следующей неделе. В нем отдельной строкой будут прописаны средства, которые будут выделены Черниговской области", – сказал Левитс.

По его словам, Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП.

"Военная поддержка является приоритетом, поскольку Украину впереди ждет трудное время. Мы продолжаем работать над поставками разнообразной техники и оборудования. Мы также убеждаем партнеров в необходимости ускорять темпы поставок обещанного ими для подготовки ВСУ [к контрнаступлению и освобождению своих территорий]", – отметил Левитс.

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.