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Латвия присоединится к процессу восстановления в Черниговской области – президент

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Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП, отметил Левитс
Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП, отметил Левитс
Фото: president.gov.ua

Латвия примет участие в восстановлении инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Латвия присоединится к процессу восстановления Черниговской области. Бюджет будет утвержден на следующей неделе. В нем отдельной строкой будут прописаны средства, которые будут выделены Черниговской области", – сказал Левитс.

По его словам, Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП.

"Военная поддержка является приоритетом, поскольку Украину впереди ждет трудное время. Мы продолжаем работать над поставками разнообразной техники и оборудования. Мы также убеждаем партнеров в необходимости ускорять темпы поставок обещанного ими для подготовки ВСУ [к контрнаступлению и освобождению своих территорий]", – отметил Левитс.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.  

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В июле о намерении принять активное участие в восстановлении Черниговской области заявила Франция.

Теги: Львов, Украина, Латвия, ВВП, бюджет, военная помощь, Черниговская область, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, президент, пресс-конференция, визит, разрушения, инфраструктура, Эгилс Левитс, восстановление
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