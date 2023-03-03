Латвия присоединится к процессу восстановления в Черниговской области – президент

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Латвия присоединится к процессу восстановления Черниговской области. Бюджет будет утвержден на следующей неделе. В нем отдельной строкой будут прописаны средства, которые будут выделены Черниговской области", – сказал Левитс.
По его словам, Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП.
"Военная поддержка является приоритетом, поскольку Украину впереди ждет трудное время. Мы продолжаем работать над поставками разнообразной техники и оборудования. Мы также убеждаем партнеров в необходимости ускорять темпы поставок обещанного ими для подготовки ВСУ [к контрнаступлению и освобождению своих территорий]", – отметил Левитс.
Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.
Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.
Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.
"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.
В июле о намерении принять активное участие в восстановлении Черниговской области заявила Франция.