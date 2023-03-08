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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты потеряли за сутки в Украине около 700 военных, девять боевых машин и семь артсистем – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ликвидировали еще несколько сотен оккупантов
Украинские военные ликвидировали еще несколько сотен оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 155 530 российских оккупантов. Об этом 8 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 700 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танков – 3436 (+4);
  • боевых бронированных машин – 6723 (+9);
  • артиллерийских систем – 2463 (+7);
  • реактивных систем залпового огня – 488;
  • средств ПВО – 253;
  • самолетов – 303;
  • вертолетов – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3);
  • крылатых ракет – 873;
  • кораблей / катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7);
  • специальной техники – 236 (+2).

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, война России против Украины, потери армии России
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