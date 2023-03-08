Оккупанты потеряли за сутки в Украине около 700 военных, девять боевых машин и семь артсистем – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 700 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.