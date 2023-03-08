Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, "тыловики" не желают погибать – Генштаб ВСУ

"Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в вооруженные силы РФ. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, у противника это "приводит к резкому увеличению количества потерь".
"Тыловики" не согласны идти на смерть", – объяснили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 155 530 человек личного состава.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, оккупация Украины началась в 2014 году.
В сентябре 2022 года в РФ объявляли "частичную" мобилизацию для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ее завершении. 4 ноября Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. человек.
По данным СМИ, мобилизованных на самом деле больше 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.