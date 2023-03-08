Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, "тыловики" не желают погибать – Генштаб ВСУ

Официальная мобилизация объявлялась в РФ в сентябре 2022 года Фото: ЕРА

"Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в вооруженные силы РФ. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, у противника это "приводит к резкому увеличению количества потерь".

"Тыловики" не согласны идти на смерть", – объяснили украинские военные.

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Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 155 530 человек личного состава.