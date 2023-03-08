Украина наращивает силы и технику для контрнаступления – The Economist

Издание отмечает, что украинская армия трансформируется, и соотношение украинского и западного снаряжения в ВСУ будет составлять уже пять в двум. В 2022 году оно было пять к одному.
Российское наступление, начавшееся в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать новые запасы оружия, говорится в материале. Но бои за Бахмут Донецкой области привели к большим потерям российских военных, чем украинских, отметило СМИ.
Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, командование ВСУ отправило войска за границу обучатся управлять новой технике, подчеркнуло издание.
Кроме того, The Economist отмечает что Украина в ближайшее время получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая будет играть значительную роль в наступательных действиях.
В то же время западные официальные лица расходятся во мнениях относительно того, будет ли всего этого достаточно, чтобы вытеснить Россию с примерно 18% территории Украины, которую она сейчас контролирует, говорится в статье. С другой стороны, пишет The Economist, российская армия находится в ужасном состоянии. Если после завоевания Бахмута она решит углубиться в Донецкую область, ей придется еще больше истощать свои "скудные резервы". Со временем она может начать стягивать подразделения из других частей линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина, сказано в материале.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.