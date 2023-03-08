Украина наращивает силы и технику для контрнаступления – The Economist

За последние три месяца Украина получила вооружений на более, чем $8 млрд Фото: EPA

Издание отмечает, что украинская армия трансформируется, и соотношение украинского и западного снаряжения в ВСУ будет составлять уже пять в двум. В 2022 году оно было пять к одному.

Инфографика: economist.com

Российское наступление, начавшееся в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать новые запасы оружия, говорится в материале. Но бои за Бахмут Донецкой области привели к большим потерям российских военных, чем украинских, отметило СМИ.

Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, командование ВСУ отправило войска за границу обучатся управлять новой технике, подчеркнуло издание.

Кроме того, The Economist отмечает что Украина в ближайшее время получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая будет играть значительную роль в наступательных действиях.

В то же время западные официальные лица расходятся во мнениях относительно того, будет ли всего этого достаточно, чтобы вытеснить Россию с примерно 18% территории Украины, которую она сейчас контролирует, говорится в статье. С другой стороны, пишет The Economist, российская армия находится в ужасном состоянии. Если после завоевания Бахмута она решит углубиться в Донецкую область, ей придется еще больше истощать свои "скудные резервы". Со временем она может начать стягивать подразделения из других частей линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина, сказано в материале.