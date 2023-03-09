Зеленский о ракетной атаке РФ: Оккупанты способны только терроризировать мирных людей. Но это им не поможет

Он отметил, что это была тяжелая ночь.
"Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", – написал Зеленский.
По словам президента, сейчас идет восстановление энергосистемы Украины, ограничения электроснабжения применялись во всех регионах.
"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все совершенное их не минует. Спасибо часовым нашему небу и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" – добавил он.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.
По информации Минэнерго на 6.30 утра, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.
В Харькове есть пострадавшие, весь город остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв.