Зеленский о ракетной атаке РФ: Оккупанты способны только терроризировать мирных людей. Но это им не поможет

Зеленский отметил, что это была тяжелая ночь Фото: president.gov.ua

Он отметил, что это была тяжелая ночь.

"Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", – написал Зеленский.

По словам президента, сейчас идет восстановление энергосистемы Украины, ограничения электроснабжения применялись во всех регионах.

"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все совершенное их не минует. Спасибо часовым нашему небу и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" – добавил он.