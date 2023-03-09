Перед массированной атакой оккупанты пытались усыпить бдительность ВСУ, сделать вид, что "ничего не происходит" – ОК "Юг"

Она рассказала, что предварительно известно о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в четырех регионах, которые находятся в зоне ответственности ОК "Юг" – Кировоградской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. Пострадавших нет.
"Мы понимали, что, скорее всего, ракетная атака будет направлена на эти объекты, и говорили, что маневры врага нацелены на усыпление нашей бдительности. Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Но наша тщательная работа по отслеживанию информации смогла сориентировать нас на то, что такая атака, скорее всего, готовится. И вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод ракетоносителей. Сейчас в Черном море продолжают оставаться два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр". То есть опасность не прошла, она остается", – добавила Гуменюк.
Она напомнила, что "не только массированная атака может быть угрозой, могут быть и точечные удары".
"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО на Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22, и Х-101 и Х-59 по воздушному базированию и также были применены высокоточные "Калибры". По результатам работы противовоздушной обороны в нашем регионе девять ракет были сбиты над Николаевской областью, над Одесской – уничтожены шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался доразведывать, собрать результаты своих попаданий. Именно поэтому мы еще раз акцентируем внимание: во время массированных ракетных атак нельзя сообщать ни о попадании, ни о работе ПВО. Враг пытается найти то, чем мы мешаем ему нас атаковать", – рассказала спикер.
Еще две ракеты были сбиты в Херсонской области, всего в зоне ответственности ОК "Юг" сбито 19 воздушных целей, добавила Гуменюк.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.