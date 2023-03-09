Перед массированной атакой оккупанты пытались усыпить бдительность ВСУ, сделать вид, что "ничего не происходит" – ОК "Юг"

Перед атакой РФ завела в пункты базирования ракетоносители в Черном море, сейчас на боевом дежурстве остается два корабля с 16 "Калибрами", сказала Гуменюк Фото: ЕРА (архив)

Она рассказала, что предварительно известно о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в четырех регионах, которые находятся в зоне ответственности ОК "Юг" – Кировоградской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. Пострадавших нет.

"Мы понимали, что, скорее всего, ракетная атака будет направлена на эти объекты, и говорили, что маневры врага нацелены на усыпление нашей бдительности. Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Но наша тщательная работа по отслеживанию информации смогла сориентировать нас на то, что такая атака, скорее всего, готовится. И вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод ракетоносителей. Сейчас в Черном море продолжают оставаться два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр". То есть опасность не прошла, она остается", – добавила Гуменюк.

Она напомнила, что "не только массированная атака может быть угрозой, могут быть и точечные удары".

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО на Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22, и Х-101 и Х-59 по воздушному базированию и также были применены высокоточные "Калибры". По результатам работы противовоздушной обороны в нашем регионе девять ракет были сбиты над Николаевской областью, над Одесской – уничтожены шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался доразведывать, собрать результаты своих попаданий. Именно поэтому мы еще раз акцентируем внимание: во время массированных ракетных атак нельзя сообщать ни о попадании, ни о работе ПВО. Враг пытается найти то, чем мы мешаем ему нас атаковать", – рассказала спикер.

Еще две ракеты были сбиты в Херсонской области, всего в зоне ответственности ОК "Юг" сбито 19 воздушных целей, добавила Гуменюк.