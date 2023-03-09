ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед массированной атакой оккупанты пытались усыпить бдительность ВСУ, сделать вид, что "ничего не происходит" – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перед атакой РФ завела в пункты базирования ракетоносители в Черном море, сейчас на боевом дежурстве остается два корабля с 16 "Калибрами", сказала Гуменюк
Перед атакой РФ завела в пункты базирования ракетоносители в Черном море, сейчас на боевом дежурстве остается два корабля с 16 "Калибрами", сказала Гуменюк
Фото: ЕРА (архив)

В результате массированной ракетной атаки, которую РФ совершила ночью 9 марта, на юге Украины есть попадания по объектам инфраструктуры, но обошлось без пострадавших. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Она рассказала, что предварительно известно о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в четырех регионах, которые находятся в зоне ответственности ОК "Юг" – Кировоградской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. Пострадавших нет. 

"Мы понимали, что, скорее всего, ракетная атака будет направлена на эти объекты, и говорили, что маневры врага нацелены на усыпление нашей бдительности. Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Но наша тщательная работа по отслеживанию информации смогла сориентировать нас на то, что такая атака, скорее всего, готовится. И вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод ракетоносителей. Сейчас в Черном море продолжают оставаться два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр". То есть опасность не прошла, она остается", – добавила Гуменюк. 

Она напомнила, что "не только массированная атака может быть угрозой, могут быть и точечные удары". 

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО на Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22, и Х-101 и Х-59 по воздушному базированию и также были применены высокоточные "Калибры". По результатам работы противовоздушной обороны в нашем регионе девять ракет были сбиты над Николаевской областью, над Одесской – уничтожены шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался доразведывать, собрать результаты своих попаданий. Именно поэтому мы еще раз акцентируем внимание: во время массированных ракетных атак нельзя сообщать ни о попадании, ни о работе ПВО. Враг пытается найти то, чем мы мешаем ему нас атаковать", – рассказала спикер. 

Еще две ракеты были сбиты в Херсонской области, всего в зоне ответственности ОК "Юг" сбито 19 воздушных целей, добавила Гуменюк. 

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. 

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв

По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, Винницкая область, Черное море, ПВО, Кировоградская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Наталья Гуменюк, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
"Женский подвиг особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Галина ГРИШИНА
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется G
Алеся БАЦМАН
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Галина ГРИШИНА
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
Галина ГРИШИНА
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Галина ГРИШИНА
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (70312)
2
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (43461)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (41925)
4
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39692)
5
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (39026)
6
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (35901)
7
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (34056)
8
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (26238) G
 
 
 
 