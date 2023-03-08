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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция должна остановить российскую оккупацию в Черном море – Atlantic Council

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора"
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора"
Фото: EPA

Турция должна приложить усилия, чтобы сохранить свою роль как ключевого члена НАТО в Черном море, и решить более серьезную проблему – сохранить свободу судоходства, заблокированную Россией. Об этом идет речь в исследовании аналитического центра Atlantic Council.

Автор статьи Евгения Габер указывает, что после того, как Россия вторглась в Украину, она фактически наложила вето на свободное передвижение судов в Черном море. Из-за этого не удается в полной мере реализовать и возможности "зернового соглашения", которое было заключено с помощью ООН и Турции.

"Россия блокирует работу "зерновых коридоров" при посредничестве Турции и препятствует судоходству в Черном море без какой-либо реакции со стороны Анкары. Фактически Москва заблокировала свободу судоходства в Черном море, превратив море в "русское озеро". Спустя год после начала войны пришло время обратиться к первопричине проблемы, а именно к российскому контролю над морскими путями – вместо того, чтобы сосредоточиваться на технических деталях того, как сохранить "зерновую сделку", – сказано в материале.

Исследователь подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин неоднократно грубо нарушал договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, Россия ударила ракетами по Одесскому морскому порту, сорвав "зерновую сделку", заключенную перед этим в Стамбуле. Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия использует коммерческие суда для перевозки оружия через пролив Босфор, что является явным нарушением конвенции Монтре.

"Турция никогда не уклонялась от жесткой игры, когда на карту поставлены ее интересы или поставлены под сомнение ее региональные амбиции. Российская оккупация Черного моря подрывает не только усилия Турции по смягчению глобального продовольственного кризиса, но и режим Монтре, предоставляющий коммерческим судам неограниченный доступ к турецким проливам", – указывают в Atlantic Council.

Эксперт центра высказала уверенность, что мир должен приложить дипломатические усилия, чтобы прекратить оккупацию Россией Черного моря.

"Если Россия не отреагирует на дипломатию, то НАТО пора разместить значимое военно-морское присутствие в Черном море, чтобы защитить торговые перевозки, идущие в украинские порты и из них. Это не только подчеркнет роль Турции как ключевого члена НАТО в Черном море, но и поможет решить более серьезную проблему: сохранение свободы судоходства и ослабление продовольственного кризиса на глобальном Юге", – резюмировала эксперт Atlantic Council.

Контекст:

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом заявило издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинских порты или из них. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там более месяца. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, оккупация, перевозки, Atlantic Council, корабли, судоходство, соглашение, морские порты Украины, море
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