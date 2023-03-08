Турция должна остановить российскую оккупацию в Черном море – Atlantic Council

Автор статьи Евгения Габер указывает, что после того, как Россия вторглась в Украину, она фактически наложила вето на свободное передвижение судов в Черном море. Из-за этого не удается в полной мере реализовать и возможности "зернового соглашения", которое было заключено с помощью ООН и Турции.

"Россия блокирует работу "зерновых коридоров" при посредничестве Турции и препятствует судоходству в Черном море без какой-либо реакции со стороны Анкары. Фактически Москва заблокировала свободу судоходства в Черном море, превратив море в "русское озеро". Спустя год после начала войны пришло время обратиться к первопричине проблемы, а именно к российскому контролю над морскими путями – вместо того, чтобы сосредоточиваться на технических деталях того, как сохранить "зерновую сделку", – сказано в материале.

Исследователь подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин неоднократно грубо нарушал договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, Россия ударила ракетами по Одесскому морскому порту, сорвав "зерновую сделку", заключенную перед этим в Стамбуле. Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия использует коммерческие суда для перевозки оружия через пролив Босфор, что является явным нарушением конвенции Монтре.

"Турция никогда не уклонялась от жесткой игры, когда на карту поставлены ее интересы или поставлены под сомнение ее региональные амбиции. Российская оккупация Черного моря подрывает не только усилия Турции по смягчению глобального продовольственного кризиса, но и режим Монтре, предоставляющий коммерческим судам неограниченный доступ к турецким проливам", – указывают в Atlantic Council.

Эксперт центра высказала уверенность, что мир должен приложить дипломатические усилия, чтобы прекратить оккупацию Россией Черного моря.

"Если Россия не отреагирует на дипломатию, то НАТО пора разместить значимое военно-морское присутствие в Черном море, чтобы защитить торговые перевозки, идущие в украинские порты и из них. Это не только подчеркнет роль Турции как ключевого члена НАТО в Черном море, но и поможет решить более серьезную проблему: сохранение свободы судоходства и ослабление продовольственного кризиса на глобальном Юге", – резюмировала эксперт Atlantic Council.