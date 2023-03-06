Россия перевозит оружие через Босфор в торговых и вспомогательных кораблях – СМИ

По данным наблюдателей, российский контейнеровоз Sparta IV привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем вывез военный груз из военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.
Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток. До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".
Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены на Тартусе в Сирии и доставлены в Новороссийск.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинских порты или из них. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там более месяца.