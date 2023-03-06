Россия перевозит оружие через Босфор в торговых и вспомогательных кораблях – СМИ

Судно с оружием шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток, Naval News Фото: depositphotos.com

По данным наблюдателей, российский контейнеровоз Sparta IV привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем вывез военный груз из военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток. До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены на Тартусе в Сирии и доставлены в Новороссийск.