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Россия перевозит оружие через Босфор в торговых и вспомогательных кораблях – СМИ

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Судно с оружием шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток, Naval News
Судно с оружием шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток, Naval News
Фото: depositphotos.com

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом пишет издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

По данным наблюдателей, российский контейнеровоз Sparta IV привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем вывез военный груз из военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток. До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены на Тартусе в Сирии и доставлены в Новороссийск.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинских порты или из них. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там более месяца. 

Теги: Россия, Турция, оружие, Стамбул, война России против Украины, Босфор, перевозки, корабли, зерновой коридор
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