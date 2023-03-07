Генсек ООН едет в Украину на переговоры с Зеленским о продолжении "зерновой сделки"

Последний раз Гутерриш приезжал в Украину в августе 2022 года Фото: ЕРА

По его словам, в настоящее время Гутерриш находится в Польше и встретится с Зеленским утром 8 марта в Киеве.

Темой переговоров будет продолжение черноморской "зерновой инициативы" о безопасном экспорте, а также другие актуальные вопросы, сказал Дюжаррик.

CNN добавляет, что это будет уже третий визит главы ООН в Украину и второй с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 18–19 августа он побывал во Львове и Одессе.