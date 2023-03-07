Генсек ООН едет в Украину на переговоры с Зеленским о продолжении "зерновой сделки"

По его словам, в настоящее время Гутерриш находится в Польше и встретится с Зеленским утром 8 марта в Киеве.
Темой переговоров будет продолжение черноморской "зерновой инициативы" о безопасном экспорте, а также другие актуальные вопросы, сказал Дюжаррик.
CNN добавляет, что это будет уже третий визит главы ООН в Украину и второй с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 18–19 августа он побывал во Львове и Одессе.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней. За время его действия из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.