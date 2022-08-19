Гутерриш приехал в Одессу и осмотрел процесс загрузки пшеницы на балкер

Это первый визит Гутерриша в Одессу, отметил Братчук. Он опубликовал видео, на котором видно, что генсек ООН и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков приехали в порт.

Кубраков сообщил, что они с Гутерришем осмотрели процесс загрузки украинской пшеницы на балкер Kubrosli Y. По словам Кубракова, сейчас 10 судов загружаются продовольствием и готовятся к выходу из портов Одессы, Черноморска и Южного. Также есть более 40 заявок на заход в украинские порты, сообщил он.

"Совместно работаем над тем, чтобы объемы и темпы перевалки ежедневно увеличивались, наша цель – 3–5 млн тонн в месяц. За время действия зерновой инициативы из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тыс. тонн агропродукции. Да, все еще есть много вещей, которые следует усовершенствовать, но мы на правильном пути. Особое внимание мы уделяем экспорту продовольствия для африканских стран. Вчера вышел очередной балкер I Maria, на его борту 33 тыс. тонн агропродукции для севера континента", – написал Кубраков.

Он выразил благодарность партнерам из ООН за сотрудничество и эффективную работу в качестве гарантов безопасности. "Не останавливаемся и уже обсуждаем с ООН и Турцией расширение и усиление инициативы", – подчеркнул он.

Гутерриш в Twitter отметил, что для него волнительно видеть, как зерно снова загружается на судно.

"Это судно несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира", – написал он.

It is very emotional for me to see grain being loaded again on ship in Odesa. This ship also carries hope for the world’s most vulnerable people and countries. #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/lgXPrTGt7q — António Guterres (@antonioguterres) August 19, 2022