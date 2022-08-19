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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гутерриш приехал в Одессу и осмотрел процесс загрузки пшеницы на балкер

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Гутерриш посмотрел, как пшеницу загружают в балкер
Гутерриш посмотрел, как пшеницу загружают в балкер
Фото: António Guterres / Twitter

Генеральный секретарь ООН 19 августа приехал в Одессу с официальным визитом. Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram.

Это первый визит Гутерриша в Одессу, отметил Братчук. Он опубликовал видео, на котором видно, что генсек ООН и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков приехали в порт.

Кубраков сообщил, что они с Гутерришем осмотрели процесс загрузки украинской пшеницы на балкер Kubrosli Y. По словам Кубракова, сейчас 10 судов загружаются продовольствием и готовятся к выходу из портов Одессы, Черноморска и Южного. Также есть более 40 заявок на заход в украинские порты, сообщил он.

"Совместно работаем над тем, чтобы объемы и темпы перевалки ежедневно увеличивались, наша цель – 3–5 млн тонн в месяц. За время действия зерновой инициативы из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тыс. тонн агропродукции. Да, все еще есть много вещей, которые следует усовершенствовать, но мы на правильном пути. Особое внимание мы уделяем экспорту продовольствия для африканских стран. Вчера вышел очередной балкер I Maria, на его борту 33 тыс. тонн агропродукции для севера континента", – написал Кубраков.

Он выразил благодарность партнерам из ООН за сотрудничество и эффективную работу в качестве гарантов безопасности. "Не останавливаемся и уже обсуждаем с ООН и Турцией расширение и усиление инициативы", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02y96fXiQ82vDB7tkerfLNUkvcFw5TM6ZxEbcgkQuhr8kgPsDJ93No6xZ9gviebpBel

Гутерриш в Twitter отметил, что для него волнительно видеть, как зерно снова загружается на судно. 

"Это судно несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира", – написал он.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

18 августа Гутерриш был во Львове, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ООН, война России против Украины, Антониу Гутерриш, визит, Александр Кубраков, Сергей Братчук, зерно
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