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Турция работает над продлением "зернового соглашения" – глава МИД

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"Зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года
"Зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года
Фото: EPA

Анкара работает над продлением "зернового соглашения", которое позволяет экспортировать украинское зерно по Черному морю. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 5 марта, выступая на конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Дохе, Катар, пишет Reuters.

По его словам, Турция "прилагает все усилия для беспрепятственной реализации и дальнейшего продления черноморского "зернового соглашения".

Он добавил, что обсудил соглашение с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, ООН, Черное море, экспорт, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, Антониу Гутерриш, зерно, зерновой коридор
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