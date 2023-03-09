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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атакованы два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе – Вилкул

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В самом Кривом Роге прилетов не было, но поражены два объекта инфраструктуры в Криворожском районе, сообщил Вилкул
В самом Кривом Роге прилетов не было, но поражены два объекта инфраструктуры в Криворожском районе, сообщил Вилкул
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области ночью 9 марта прилетов не было, однако в Криворожском районе атакованы два объекта энергетической инфраструктуры, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram 9 марта.

"Очередная подлая ракетная атака врага на нашу страну, в том числе и нашу область. В настоящее время последствия уточняются. Без потерь", – отметил  он.

По его словам, ночью энергетики превентивно применили экстренные отключения электроэнергии, чтобы минимизировать последствия возможных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это Центрально-Городской, частично Саксаганский и Металлургический районы. Там, где применены отключения, объекты критической инфраструктуры – в том числе больницы, котельные, насосные и другие – были переведены на генераторы", – рассказал Вилкул.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.

По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления

В Харькове есть пострадавшие, весь город остался без света, воды и тепла

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. 

Теги: Украина, Александр Вилкул, взрыв, Кривой Рог, энергетика, Днепропетровская область, электроэнергия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, инфраструктура, российские оккупанты, воздушная тревога
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