Атакованы два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе – Вилкул

"Очередная подлая ракетная атака врага на нашу страну, в том числе и нашу область. В настоящее время последствия уточняются. Без потерь", – отметил он.
По его словам, ночью энергетики превентивно применили экстренные отключения электроэнергии, чтобы минимизировать последствия возможных ударов по энергетической инфраструктуре.
"Это Центрально-Городской, частично Саксаганский и Металлургический районы. Там, где применены отключения, объекты критической инфраструктуры – в том числе больницы, котельные, насосные и другие – были переведены на генераторы", – рассказал Вилкул.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.
В Харькове есть пострадавшие, весь город остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв.