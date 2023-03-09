Атакованы два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе – Вилкул

В самом Кривом Роге прилетов не было, но поражены два объекта инфраструктуры в Криворожском районе, сообщил Вилкул Фото: Олександр Вілкул / Telegram

"Очередная подлая ракетная атака врага на нашу страну, в том числе и нашу область. В настоящее время последствия уточняются. Без потерь", – отметил он.

По его словам, ночью энергетики превентивно применили экстренные отключения электроэнергии, чтобы минимизировать последствия возможных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это Центрально-Городской, частично Саксаганский и Металлургический районы. Там, где применены отключения, объекты критической инфраструктуры – в том числе больницы, котельные, насосные и другие – были переведены на генераторы", – рассказал Вилкул.