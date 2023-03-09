Оккупанты атаковали ночью объект энергетики в Ивано-Франковской области – ОВА

"К сожалению, есть ракетные попадания в нашей области по энергетическому объекту. По предварительными данными, жертв и пострадавших нет. Мы пережили одну из самых длинных тревожных ночей за время полномасштабного вторжения России. Мы пережили зиму. Оккупанты никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить", – сказала она.
Это не первая атака на энергообъекты в регионе. Об ударах по такой инфраструктуре в Ивано-Франковской области сообщалось, в частности, 14 января.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины ракетами с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Харьков остался без света, воды и тепла, без отопления также часть Киева. В ряде областей зафиксированы обстрелы энергообъектов. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.