Оккупанты атаковали ночью объект энергетики в Ивано-Франковской области – ОВА

Онищук: Оккупанты никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить Фото: Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА / Facebook

"К сожалению, есть ракетные попадания в нашей области по энергетическому объекту. По предварительными данными, жертв и пострадавших нет. Мы пережили одну из самых длинных тревожных ночей за время полномасштабного вторжения России. Мы пережили зиму. Оккупанты никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить", – сказала она.

Это не первая атака на энергообъекты в регионе. Об ударах по такой инфраструктуре в Ивано-Франковской области сообщалось, в частности, 14 января.