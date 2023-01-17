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В Ивано-Франковской области в больницы с отравлением попали 19 приехавших на отдых детей – Госпродпотребслужба

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Пострадавших детей уже выписали из больниц
Пострадавших детей уже выписали из больниц
Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області / Facebook (архив)

В Ивано-Франковской области в больницы с симптомами отравления попали 19 детей из группы, которая прибыла на отдых в частную усадьбу в поселке Ворохта. Об этом 16 января проинформировало в Facebook региональное подразделение Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Группа отдыхающих из Кропивницкого 12 января в 11.00 в количестве 52 человек, в том числе 45 детей и семь взрослых, прибыли на отдых в частную усадьбу "Скита". [...] Группа проживала и питалась в данной частной усадьбе", – говорится в сообщении.

Самочувствие части детей ухудшилось, по данным службы, во второй половине 13 января.

"Жаловались на общую слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры тела до 37,5–38,0 ºС и понос до четырех – шести раз в сутки. 14 детей были доставлены в Надворнянскую детскую больницу и пять детей – в инфекционный отдел Надвирнянской ЦРБ с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, энтероколит". Состояние пяти человек – средней степени тяжести и у 14 – легкой степени тяжести", – объяснили в ведомстве.

На лабораторные анализы были взяты пробы и смывы, "противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации в очаге заболевания продолжаются".

"По состоянию на 10.00 16 января все больные дети выписаны из больницы. В то же время подчеркиваем руководителям детских групп, которые планируют отдых детей в частных заведениях, проверить, зарегистрировано ли выбранное учреждение как оператор рынка пищевых продуктов и внесено ли в государственный реестр учреждений оздоровления и отдыха детей", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

https://www.facebook.com/dpssif/posts/pfbid02HxjpHVPNxTfFpT5ZzS8LeqW4xWdiaDjo2y7CAPmcLHt3Gv9Jd6At1pna72sJBULfl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: продукты, Ивано-Франковская область, отравление, дети, инфекция, отдых, больницы, температура, Госпродпотребслужба, Госпотребслужба
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