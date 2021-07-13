Полиция открыла производство в связи с отравлением неизвестным веществом сотрудников мясокомбината в Глобино

В Глобинскую больницу госпитализировали 14 сотрудников одного из цехов мясокомбината с отравлением неизвестным веществом.
"Известно, что жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия).
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что из-за отравления пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали. Один человек был в тяжелом состоянии, а 13 – в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации.