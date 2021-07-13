В Полтавской области работники мясокомбината отравились неизвестным веществом

В сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" из-за отравления пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали, пояснили спасатели.

Один человек был в тяжелом состоянии, а 13 – в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации.

Специалисты устанавливают причину отравления, предприятие работает в штатном режиме.