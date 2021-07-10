Число отравившихся в ресторане во Львовской области возросло до 24 человек

"По состоянию на 7.00 10 июля за медицинской помощью обратилось 24 человека (в том числе семь детей)", – говорится в сообщении.
Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализирован 21 человек, в том числе семь детей. Три человека лечатся амбулаторно.
"Состояние всех госпитализированных пациентов – с улучшением, но остается средней тяжести", – говорится в сообщении.
7 июля в Госпродпотребслужбе сообщали о 17 пострадавших из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панський книш". Пациенты обращались в больницу 6–7 июля. Они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею.
Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний начали расследование, чтобы выяснить причины вспышки.