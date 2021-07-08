Во Львовской области в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети

"В областную инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панский кныш" в поселке городского типа Куликов Львовского района", – сказано в сообщении.

Пациенты обращались в больницу 6–7 июля. Они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею. По оценка медиков, пациенты поступили в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы выяснить причины вспышки.