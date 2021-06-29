Массовое отравление в ресторанах Харькова. В больницах остаются двое пострадавших

У пострадавших был диагностирован сальмонеллез средней степени тяжести.

"В учреждениях здравоохранения [...] продолжают лечение двое больных. Один больной лечится амбулаторно", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Харькове 17 июня с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек. Позднее число пострадавших возросло.

Как сообщили в горсовете, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах "Мафия" и "Якитория".

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что посетители ресторанов отравились из-за несоблюдения санитарно-гигиенического режима. У заведений были общие кухня и холодильные мощности. Всего пострадало 90 человек, в том числе 19 несовершеннолетних.