В Ивано-Франковской области шесть подростков госпитализировали с пищевым отравлением

В областной инфекционной больнице оказались трое 17-летних подростков, которые вместе отдыхали в городе Галич на берегу реки.
Позже в центральную городскую больницу Яремчи были госпитализированы трое других подростков, 2006-го и 2007 годов рождения. Они отдыхали в частном доме в селе Микуличин.
Состояние всех пострадавших – средней тяжести.
Соответствующие службы выясняют, кто отдыхал вместе с госпитализированными.
На прошлой неделе в регионе также фиксировали случаи отравления. В Богородчанском районе госпитализировали 10 человек, отдыхавших в гостинично-развлекательном комплексе.