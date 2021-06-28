В Ивано-Франковской области шесть подростков госпитализировали с пищевым отравлением

В областной инфекционной больнице оказались трое 17-летних подростков, которые вместе отдыхали в городе Галич на берегу реки.

Позже в центральную городскую больницу Яремчи были госпитализированы трое других подростков, 2006-го и 2007 годов рождения. Они отдыхали в частном доме в селе Микуличин.

Состояние всех пострадавших – средней тяжести.

Соответствующие службы выясняют, кто отдыхал вместе с госпитализированными.