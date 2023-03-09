Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов

Воздушную тревогу по всей Украине объявили в 2.39 9 марта. Власти сообщили об угрозе атаки дронами и призвали проследовать в безопасные места. Уже через несколько минут после объявления тревоги первые взрывы прозвучали в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове.

Харьковская область

О взрывах в областном центре мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 2.54. Чиновник не привел никаких деталей, однако заявил, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру региона.

По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в течение ночи по городу и области было зафиксировано не менее 15 "прилетов" ракет С-300. "Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он в Telegram.

Утром 9 марта Терехов сообщил, что из-за обстрелов город обесточен, также отключено водо- и теплоснабжение.

Известно минимум о двух пострадавших в результате ракетной атаки: в Песочине ранения получили женщины 71 и 74 лет.

Одесская область

О первых взрывах в Одессе "Суспільне" сообщило в 2.47 и 3.07. По информации властей области, оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, повреждены линии электропередач и опоры ЛЭП. В компании ДТЭК сообщили, что в области ввели превентивные экстренные отключения света. До окончания ремонта в области электричество будут подавать по графику.

Также повреждено несколько жилых домов. По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате обстрелов пострадавших нет.

Киев

Примерно с 5.30 до 6.00 российские оккупанты нанесли два удара по Киеву: попадания были зафиксированы в Голосеевском и Святошинском районах столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

По данным КГВА, оккупанты ударили ракетой "Кинжал" по энергетическому объекту. В администрации уточнили, что во дворе жилого дома в Святошинском районе упали обломки снаряда. С ранениями госпитализировали двух человек, за медицинской помощью обратились трое.

Около 15% жителей Киева остались без света, 40% – без отопления, добавил Кличко.

Львовская область

В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилом районе. На этот момент известно минимум о пяти погибших.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что пожар, начавшийся из-за обстрела, уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру и промышленные предприятия.

"Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Кировоградская область

Под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, сообщил в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его информации, пострадавших нет.

Николаевская область

О попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры в Николаевской области утром сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Подробностей он не приводит. На момент публикации новости ни мэр Николаева Александр Сенкевич, ни глава ОВА Виталий Ким не сообщали о поврежденных объектах. Ким уточнил лишь, что над регионом было сбито девять вражеских ракет.

Запорожская область

По данным Запорожской ОВА, оккупационные силы нанесли удар минимум пятью ракетами С-300 по одному из энергообъектов региона. Пострадавших нет.

Кроме того, из-за обстрела повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС, сообщил Герман Галущенко. "Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – заявил министр энергетики.

НАЭК "Энергоатом" уточнил, что Запорожская АЭС полностью обесточена. "Отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой. В настоящее время станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", – подчеркнули в компании.

Житомирская область

В Житомирской области дронами-камикадзе атакован объект энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, однако без света осталось около 150 тыс. абонентов.

Винницкая область

"Суспільне", ссылаясь на предварительную информации Воздушных сил ВСУ, сообщало о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой области (РФ неоднократно атаковала Бурштынскую ТЭЦ, расположенную в этом регионе). На момент публикации новости власти Винницкой области эту информацию не подтвердили.

***

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что РФ выпустила по Украине 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; по шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22 и Х-47 "Кинжал"; восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59; 13 зенитных управляемых ракет С-300, а также восемь дронов Shahed-136/131.

Пуски ракет оккупанты совершали с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море, уточнили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. Также уничтожено четыре Shahed. "В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", – добавил Залужный.