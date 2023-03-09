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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов

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Силам обороны Украины удалось сбить 34 ракеты, которые российские оккупанты выпустили 9 марта, сообщил Залужный
Силам обороны Украины удалось сбить 34 ракеты, которые российские оккупанты выпустили 9 марта, сообщил Залужный
Фото: EPA (архив)

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. "ГОРДОН" рассказывает, что известно об ударе на этот момент.

Воздушную тревогу по всей Украине объявили в 2.39 9 марта. Власти сообщили об угрозе атаки дронами и призвали проследовать в безопасные места. Уже через несколько минут после объявления тревоги первые взрывы прозвучали в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове.

Харьковская область

О взрывах в областном центре мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 2.54. Чиновник не привел никаких деталей, однако заявил, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру региона.

По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в течение ночи по городу и области было зафиксировано не менее 15 "прилетов" ракет С-300. "Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он в Telegram.

Утром 9 марта Терехов сообщил, что из-за обстрелов город обесточен, также отключено водо- и теплоснабжение.

Известно минимум о двух пострадавших в результате ракетной атаки: в Песочине ранения получили женщины 71 и 74 лет.

Одесская область

О первых взрывах в Одессе "Суспільне" сообщило в 2.47 и 3.07. По информации властей области, оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, повреждены линии электропередач и опоры ЛЭП. В компании ДТЭК сообщили, что в области ввели превентивные экстренные отключения света. До окончания ремонта в области электричество будут подавать по графику.

Также повреждено несколько жилых домов. По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате обстрелов пострадавших нет.

Киев

Примерно с 5.30 до 6.00 российские оккупанты нанесли два удара по Киеву: попадания были зафиксированы в Голосеевском и Святошинском районах столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

По данным КГВА, оккупанты ударили ракетой "Кинжал" по энергетическому объекту. В администрации уточнили, что во дворе жилого дома в Святошинском районе упали обломки снаряда. С ранениями госпитализировали двух человек, за медицинской помощью обратились трое. 

Около 15% жителей Киева остались без света, 40% – без отопления, добавил Кличко.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0jLvPYzU86st7z5X9KwwnCo6nHkbaEXhBiKtwBSyUUUVj5oD4NwUns6S8JBJQ34Zdl

Львовская область

В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала в жилом районе. На этот момент известно минимум о пяти погибших.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что пожар, начавшийся из-за обстрела, уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру и промышленные предприятия.

"Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Кировоградская область

Под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, сообщил в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его информации, пострадавших нет.

Николаевская область

О попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры в Николаевской области утром сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Подробностей он не приводит. На момент публикации новости ни мэр Николаева Александр Сенкевич, ни глава ОВА Виталий Ким не сообщали о поврежденных объектах. Ким уточнил лишь, что над регионом было сбито девять вражеских ракет.

Запорожская область

По данным Запорожской ОВА, оккупационные силы нанесли удар минимум пятью ракетами С-300 по одному из энергообъектов региона. Пострадавших нет.

Кроме того, из-за обстрела повреждена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС, сообщил Герман Галущенко. "Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – заявил министр энергетики. 

НАЭК "Энергоатом" уточнил, что Запорожская АЭС полностью обесточена. "Отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой. В настоящее время станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", – подчеркнули в компании. 

Житомирская область

В Житомирской области дронами-камикадзе атакован объект энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, однако без света осталось около 150 тыс. абонентов.

Винницкая область

"Суспільне", ссылаясь на предварительную информации Воздушных сил ВСУ, сообщало о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой области (РФ неоднократно атаковала Бурштынскую ТЭЦ, расположенную в этом регионе). На момент публикации новости власти Винницкой области эту информацию не подтвердили.

***

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что РФ выпустила по Украине 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; по шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22 и Х-47 "Кинжал"; восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59; 13 зенитных управляемых ракет С-300, а также восемь дронов Shahed-136/131. 

Пуски ракет оккупанты совершали с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море, уточнили в командовании Воздушных сил ВСУ. 

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. Также уничтожено четыре Shahed. "В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", – добавил Залужный. 

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Винницкая область, Укрэнерго, Харьковская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Запорожская область, Львовская область, Житомирская область, Николаевская область, Одесская область, АЭС, Энергоатом, Кировоградская область, Запорожская АЭС, Игорь Терехов, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Александр Сенкевич, Валерий Залужный, Максим Козицкий, Виталий Бунечко, Виталий Ким, ЗАЭС, Сергей Лысак
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