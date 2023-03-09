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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блокирование украинских портов – тактика, повторяющая фашистские действия в Британии – журналист

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Вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, пишет Владислав Январев
Вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, пишет Владислав Январев
Фото: depositphotos.com

Блокировка украинских портов полностью повторяет тактику, применяемую фашистской Германией в Великобритании. Именно из-за закрытых морских путей ВВП Украины обвалился более чем на 30%, поэтому этот вопрос должен быть решен с привлечением международного сообщества. Об этом говорится в колонке журналиста, главреда портала "Минпром" Василия Январева на сайте ЦТС.

"Практики по ведению войны у немецких нацистов и их русских потомков очень схожи. Так, пытаясь поставить на колени Великобританию, [лидер нацистской Германии] Адольф Гитлер отдал приказ адмиралам [главнокомандующему ВМФ] Эриху Редеру и [командующему подводным флотом] Карлу Деницу задушить противника морской блокадой. До конца года англичане потеряли пятую часть своего торгового тоннажа, воды у британских портов минировались нацистами, а сами они получили серию мощных ударов с воздуха. Но, несмотря на серьезные экономические трудности, вооруженное сопротивление британцев со временем становилось все более эффективным", – пишет автор.

Он отмечает, что президент РФ Владимир Путин старательно копирует методы Гитлера: блокирование украинских портов, к которому агрессор прибег с самого начала войны, имело целью разрушить экономику Украины. И эта тактика достигла цели, указывает он.

"Большие объемы украинской внешней торговли, в частности почти 80% ее экспорта, в довоенные времена проходило именно через порты. И именно их блокировка привела к тому, что падение ВВП в прошлом году превысило 30%, что стало самым плохим показателем за все время независимости", – подчеркивается в материале.

Отдельно Январев отмечает тот факт, что Россия пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из своих черноморских портов. Поэтому решение вопроса может лежать в ограничении этих возможностей.

"Таким образом, вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, из любых пунктов отправления, под любым флагом", – резюмирует Январев.

Контекст:

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом заявило издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинские порты или из них. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там более месяца. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Турция, Великобритания, Адольф Гитлер, ВВП, экономика, экспорт, нацисты, торговля, фашисты, война России против Украины, перевозки, блокирование, инфраструктура, корабли, судоходство
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