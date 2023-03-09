Блокирование украинских портов – тактика, повторяющая фашистские действия в Британии – журналист

Вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, пишет Владислав Январев Фото: depositphotos.com

"Практики по ведению войны у немецких нацистов и их русских потомков очень схожи. Так, пытаясь поставить на колени Великобританию, [лидер нацистской Германии] Адольф Гитлер отдал приказ адмиралам [главнокомандующему ВМФ] Эриху Редеру и [командующему подводным флотом] Карлу Деницу задушить противника морской блокадой. До конца года англичане потеряли пятую часть своего торгового тоннажа, воды у британских портов минировались нацистами, а сами они получили серию мощных ударов с воздуха. Но, несмотря на серьезные экономические трудности, вооруженное сопротивление британцев со временем становилось все более эффективным", – пишет автор.

Он отмечает, что президент РФ Владимир Путин старательно копирует методы Гитлера: блокирование украинских портов, к которому агрессор прибег с самого начала войны, имело целью разрушить экономику Украины. И эта тактика достигла цели, указывает он.

"Большие объемы украинской внешней торговли, в частности почти 80% ее экспорта, в довоенные времена проходило именно через порты. И именно их блокировка привела к тому, что падение ВВП в прошлом году превысило 30%, что стало самым плохим показателем за все время независимости", – подчеркивается в материале.

Отдельно Январев отмечает тот факт, что Россия пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из своих черноморских портов. Поэтому решение вопроса может лежать в ограничении этих возможностей.

"Таким образом, вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через проливы Босфор и Дарданеллы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, из любых пунктов отправления, под любым флагом", – резюмирует Январев.