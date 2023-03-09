Российские оккупанты утром обстреляли Херсон, погибли три человека – ОП

"Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали в том числе в остановку общественного транспорта", – написал Ермак.

По данным главы ОП, в результате обстрела погибли три человека.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.