"Должны обеспечить защиту и быстрое восстановление электроснабжения". Зеленский провел совещание в связи с российским ракетным обстрелом инфраструктуры

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, "Укроборонпром", Генштаб, ГУР, СВР и соответствующие представители правительства", – написал Зеленский.

По информации президента, сегодняшним обстрелом атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев.

Он поблагодарил силы ПВО за работу и защиту людей.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших областях. Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несокрушимость Украины", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога Она длилась несколько часов. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, а также восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.

По информации Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в нескольких областях, кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.

По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, Харьков остался без света, воды и тепла.

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры.

Днем 9 марта по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу.