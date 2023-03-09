Кулеба об очередной ракетной атаке: Никакой военной цели, просто российское варварство

“Ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Придет день, когда Путин и его соратники будут привлечены к ответственности на специальном трибунале", – написал Кулеба.
Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine overnight, leading to loss of lives and damaging civilian infrastructure. No military objective, just Russian barbarism. The day will come when Putin and his associates are held accountable by a Special Tribunal.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2023
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, а также восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.
По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, Харьков остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры.