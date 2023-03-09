ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба об очередной ракетной атаке: Никакой военной цели, просто российское варварство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба верит, что однажды россияне понесут ответственность за агрессию против Украины
Кулеба верит, что однажды россияне понесут ответственность за агрессию против Украины
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал массированную атаку по Украине “российским варварством” и заявил, что президент РФ Владимир Путин однажды будет привлечен к ответственности за преступления в Украине. Об этом он написал в Twitter.

“Ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Придет день, когда Путин и его соратники будут привлечены к ответственности на специальном трибунале", – написал Кулеба.

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, а также восемь дронов Shahed. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.

По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления

По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, Харьков остался без света, воды и тепла

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, трибунал, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Галина ГРИШИНА
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"
Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Галина ГРИШИНА
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
Галина ГРИШИНА
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
"Женский подвиг особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (81124)
2
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (47225)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (44755)
4
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (42294)
5
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (39916)
6
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39912)
7
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (34203)
8
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (26310) G
 
 
 
 