Пять ракет попали в объект критической инфраструктуры Запорожской области – ОВА

"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно, С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Соответствующие службы работают на месте прилета, добавили в ОВА.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что на всех местах вражеских атак в стране с начала суток задействовано более 300 спасателей и 62 единицы техники.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.
По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, весь Харьков остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома. В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали объект энергетики.