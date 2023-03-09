Пять ракет попали в объект критической инфраструктуры Запорожской области – ОВА

Пострадавших в результате атак в Запорожской области нет Фото: ДСНС України / Telegram

"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно, С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Соответствующие службы работают на месте прилета, добавили в ОВА.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что на всех местах вражеских атак в стране с начала суток задействовано более 300 спасателей и 62 единицы техники.