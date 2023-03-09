Коллапса энергосистемы после ракетной атаки удалось избежать – глава "Укрэнерго"

"Всю ночь мы в диспетчерском центре "Укрэнерго" пытались стабилизировать энергосистему во время ракетной атаки. Констатируем, что враг не достиг своих основных целей: энергосистема работает, она не погашена, не сколлапсировала. Но, к сожалению, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Есть повреждения как тепловых станций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения", – сказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что энергетики активно работают над восстановлением энергопитания всех регионов. В некоторых областях это удастся довольно быстро, в некоторых – потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительные, сказал он.
"Окончательная оценка нанесенного ущерба продолжается. Более точные сроки восстановления сможем сказать до конца дня. Будем работать без остановки 24/7, чтобы 100% потребителей как можно скорее получили надежное энергопитание", – добавил Кудрицкий.
Он сообщил, что проблем с покрытием потребления электроэнергии нет, однако есть проблема в магистральной сети, по которой ее поставляют. По его словам, в случае необходимости у Украины есть возможность использовать большие европейские резервы.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.