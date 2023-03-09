Коллапса энергосистемы после ракетной атаки удалось избежать – глава "Укрэнерго"

"Всю ночь мы в диспетчерском центре "Укрэнерго" пытались стабилизировать энергосистему во время ракетной атаки. Констатируем, что враг не достиг своих основных целей: энергосистема работает, она не погашена, не сколлапсировала. Но, к сожалению, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Есть повреждения как тепловых станций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что энергетики активно работают над восстановлением энергопитания всех регионов. В некоторых областях это удастся довольно быстро, в некоторых – потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительные, сказал он.

"Окончательная оценка нанесенного ущерба продолжается. Более точные сроки восстановления сможем сказать до конца дня. Будем работать без остановки 24/7, чтобы 100% потребителей как можно скорее получили надежное энергопитание", – добавил Кудрицкий.

Он сообщил, что проблем с покрытием потребления электроэнергии нет, однако есть проблема в магистральной сети, по которой ее поставляют. По его словам, в случае необходимости у Украины есть возможность использовать большие европейские резервы.