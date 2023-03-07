МИД Украины: Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".
"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить", – сказал Кулеба.
По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо "создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии" против Украины.
"Ее задачей [является] наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов, в первую очередь иммунитета [президента РФ Владимира] Путина и его ближайшего окружения, чтобы их можно было привлечь к ответственности", – отметил Кулеба.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.