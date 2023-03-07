МИД Украины: Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить", – сказал Кулеба.

По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо "создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии" против Украины.

"Ее задачей [является] наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов, в первую очередь иммунитета [президента РФ Владимира] Путина и его ближайшего окружения, чтобы их можно было привлечь к ответственности", – отметил Кулеба.