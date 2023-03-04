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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии: Россия и Путин должны понести ответственность за преступления против Украины

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Фон дер Ляйен: Российское вторжение принесло Украине невыразимые страдания
Фон дер Ляйен: Российское вторжение принесло Украине невыразимые страдания
Фото: EPA

Россия должна понести ответственность за преступления против Украины, и Евросоюз продолжит работать с партнерами в этом направлении. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта, комментируя создание Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины, ее речь опубликовала пресс-служба ЕК.

"Российское вторжение принесло Украине невыразимые страдания. Почти год назад мир открыл для себя ужасы Бучи. Я сама была там и была свидетелем зверств, совершенных российскими войсками. Появляется все больше свидетельств прямых атак на гражданское население, а также на энергетическую и другую инфраструктуру. Известно, что российские силы совершали пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни без надлежащего судебного разбирательства. Не щадят даже детей", – заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна понести ответственность за эти преступления.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен ответить. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Европейский союз поддерживает роль Международного уголовного суда, и считает, что необходим специальный трибунал для судебного преследования российского преступления агрессии.

"И я горжусь тем, что на этой конференции вы в качестве первого шага подпишете соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии. Европейский союз будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы Россия заплатила. Мы едины за справедливость для Украины", – сказала она.

Как отметила пресс-служба Еврокомиссии, во Львове проходит конференция United for Justice, посвященная привлечению РФ к ответственности за войну против Украины. Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины – это первый шаг в процессе по сохранению доказательств и подготовке обвинения к будущим судебным процессам, национальным или международным.

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.

Левитс в интервью, опубликованном 27 февраля, призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, трибунал, Евросоюз
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