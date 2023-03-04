Глава Еврокомиссии: Россия и Путин должны понести ответственность за преступления против Украины

"Российское вторжение принесло Украине невыразимые страдания. Почти год назад мир открыл для себя ужасы Бучи. Я сама была там и была свидетелем зверств, совершенных российскими войсками. Появляется все больше свидетельств прямых атак на гражданское население, а также на энергетическую и другую инфраструктуру. Известно, что российские силы совершали пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни без надлежащего судебного разбирательства. Не щадят даже детей", – заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна понести ответственность за эти преступления.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен ответить. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Европейский союз поддерживает роль Международного уголовного суда, и считает, что необходим специальный трибунал для судебного преследования российского преступления агрессии.

"И я горжусь тем, что на этой конференции вы в качестве первого шага подпишете соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии. Европейский союз будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы Россия заплатила. Мы едины за справедливость для Украины", – сказала она.

Как отметила пресс-служба Еврокомиссии, во Львове проходит конференция United for Justice, посвященная привлечению РФ к ответственности за войну против Украины. Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины – это первый шаг в процессе по сохранению доказательств и подготовке обвинения к будущим судебным процессам, национальным или международным.