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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уже ни у кого нет сомнений, что спецтрибунал для России будет создан – Кондратюк

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Кондратюк надеется, что Генассамблея ООН примет резолюцию о создании спецтрибунала этой осенью
Кондратюк надеется, что Генассамблея ООН примет резолюцию о создании спецтрибунала этой осенью
Фото: Олена Кондратюк / Facebook

Взаимодействие стран по вопросу создания международного специального трибунала в отношении России за совершенную против Украины агрессию свидетельствует, что такой трибунал будет создан, уверена вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что этот специальный трибунал будет создан. Дальше уже – детали. Отдельно отмечу, что для Украины в решении этого вопроса очень важно время, потому что промедление нам не на руку. Поэтому я очень надеюсь, что соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН будет проголосована уже осенью", – сказала Кондратюк.

По ее словам, именно Генеральная Ассамблея ООН должна стать основным механизмом создания спецтрибунала. Принятию решения будут способствовать "хорошие контакты, синергия с другими странами". 

"К примеру, спикер польского парламента вместе со спикерами парламентов балтийских стран заключили меморандум о том, что они будут адвокатировать перед странами Африки именно наши вопросы. В том числе вопрос о создании международного трибунала. Это очень хорошо – благодаря партнерам у нас будет более мощный голос", – отметила Кондратюк.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция, которая работает над будущим спецтрибуналом, уже насчитывает 29 государств, сообщила "Европейская правда". По словам министра, второе заседание коалиции состоится 21–22 марта в Страсбурге.

Теги: Африка, резолюция, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Генеральная Ассамблея ООН, Елена Кондратюк, военное преступление
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