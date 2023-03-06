Уже ни у кого нет сомнений, что спецтрибунал для России будет создан – Кондратюк

Об этом она сказала в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что этот специальный трибунал будет создан. Дальше уже – детали. Отдельно отмечу, что для Украины в решении этого вопроса очень важно время, потому что промедление нам не на руку. Поэтому я очень надеюсь, что соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН будет проголосована уже осенью", – сказала Кондратюк.

По ее словам, именно Генеральная Ассамблея ООН должна стать основным механизмом создания спецтрибунала. Принятию решения будут способствовать "хорошие контакты, синергия с другими странами".

"К примеру, спикер польского парламента вместе со спикерами парламентов балтийских стран заключили меморандум о том, что они будут адвокатировать перед странами Африки именно наши вопросы. В том числе вопрос о создании международного трибунала. Это очень хорошо – благодаря партнерам у нас будет более мощный голос", – отметила Кондратюк.