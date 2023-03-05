Зеленский: Состоялась масштабная конференция United for Justice. Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну

Зеленский о наказании за агрессию РФ: Это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем Фото: president.gov.ua

Говоря о том, что удалось сделать за первую неделю весны, Зеленский отметил, что состоялась масштабная конференция с участием многих партнеров – юристов Украины, всей Европы и мира.

"United for Justice. Объединенные ради справедливости. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей", – сказал президент.

Он подчеркнул, что должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто как обеспечивает войну и террор против украинцев.

"И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институции, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии. Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание свершилось", – заявил Зеленский.

По его словам, уверенности в этом добавляется еженедельно.

"И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы", – добавил президент.