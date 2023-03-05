Зеленский: Состоялась масштабная конференция United for Justice. Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну

Говоря о том, что удалось сделать за первую неделю весны, Зеленский отметил, что состоялась масштабная конференция с участием многих партнеров – юристов Украины, всей Европы и мира.
"United for Justice. Объединенные ради справедливости. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей", – сказал президент.
Он подчеркнул, что должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто как обеспечивает войну и террор против украинцев.
"И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институции, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии. Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание свершилось", – заявил Зеленский.
По его словам, уверенности в этом добавляется еженедельно.
"И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы", – добавил президент.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Офис генпрокурора Украины также расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.